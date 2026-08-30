Meta Tests Robots That Can Swap Cables And Reset Servers At Its Data Centers Kiss those data center technician jobs goodbye.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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