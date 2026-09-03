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Практическое руководство по выбору светильников: от подвесных и потолочных до LED-моделей

Практическое руководство по выбору светильников: от подвесных и потолочных до LED-моделей

Выбор светильника — это инженерная задача, а не только вопрос декора. Чтобы получить комфортное освещение, необходимо рассчитать мощность (по формуле Вт/м²), определить размер прибора (по сумме длины и ширины комнаты в метрах, переведенной в сантиметры для диаметра) и выбрать тип крепления.

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