Практическое руководство по выбору светильников: от подвесных и потолочных до LED-моделей

Выбор светильника — это инженерная задача, а не только вопрос декора. Чтобы получить комфортное освещение, необходимо рассчитать мощность (по формуле Вт/м²), определить размер прибора (по сумме длины и ширины комнаты в метрах, переведенной в сантиметры для диаметра) и выбрать тип крепления.