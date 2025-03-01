Российский боксер Кузьмин заявил о выполнении большей части плана в бою с Тетте

Российский боксер, чемпион Европы Сергей Кузьмин 28 февраля после победы над бойцом из Ганы, обладателем титулов чемпиона WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезером Тетте рассказал «Известиям» о том, что ему удалось успешно выполнить 60–70% того, что он хотел.
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