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Царьград

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Зампред ВТБ раскрыл структуру инвестиций: 47% портфеля в облигациях

Зампред ВТБ раскрыл структуру инвестиций: 47% портфеля в облигациях

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в интервью РБК на полях Восточного экономического форума — 2026 рассказал о структуре среднего инвестиционного портфеля клиентов банка.

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