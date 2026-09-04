Зампред ВТБ раскрыл структуру инвестиций: 47% портфеля в облигациях

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в интервью РБК на полях Восточного экономического форума — 2026 рассказал о структуре среднего инвестиционного портфеля клиентов банка.
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