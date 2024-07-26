Трамп заявил о неуважительной позиции Харрис по Израилю

Экс-президент США Дональд Трамп после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в пятницу, 26 июля, заявил, что призывы вице-президента Камалы Харрис к прекращению огня в Газе «неуважительны».
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