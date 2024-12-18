Рөстәм Миңнеханов Нәваи өлкәсе хокиме белән Нәваида сәнәгать паркы төзү хакында сөйләште

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстанга эш сәфәренең икенче көнендә Нәваи ирекле икътисади зонасы территориясендә сәнәгать паркын төзү эшләренең барышы белән танышу һәм Нәваи өлкәсе хокиме Нормат Турсунов белән очрашу өчен Нәваи шәһәренә барды.
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