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"Страна": На Украине водителей автобусов массово забирают в военкоматы

"Страна": На Украине водителей автобусов массово забирают в военкоматы

Мобилизация добралась и до водителей общественного транспорта.Новые правила мобилизации на Украине коснулись и водителей общественного транспорта.

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