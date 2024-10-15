Суд приостановил работу базы отдыха с аквапарком «Политотдел», где утонул ребенок. На этом настаивала прокуратура.
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Суд приостановил работу базы отдыха с аквапарком «Политотдел», где утонул ребенок. На этом настаивала прокуратура.