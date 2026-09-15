❗️⚡️Пентагон официально актуализировал курс на наращивание боевой производительности внутренних отсеков малозаметных многофункциональных истребителей F-35 Lightning II, намереваясь довести штатный внутренний боекомплект ракет класса «воздух-воздух» с 4 до 6 единиц в рамках инициативы Six in the Bay.
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