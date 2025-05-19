ABC: США втайне недовольны решением Австралии отправить Киеву 49 танков Abrams

Австралия спустя долгое время все же отправила Украине списанные 49 танков М1А1, сообщает ABC. В начале года американский ремонтный пункт в Польше, куда должна была прибыть боевая техника, приостанавливал работу на фоне ухудшения отношений США и Киева.
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