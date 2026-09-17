Bloomberg: состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким сократилось на $1,5 млрд из-за атак на склады

С начала 2026 года капитал Ким снизился до $6,4 млрд на фоне ударов беспилотников, уничтоживших, по оценке аналитиков, треть складских мощностей компании.
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