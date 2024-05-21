В Пентагоне заявили, что наступление ВС РФ истощает Украину

Украинские резервы и запасы истощаются из-за наступления российской армии в Харьковской области. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.
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