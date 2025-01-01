Акции производителя пива в Турции обрушились после решения Путина

Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes упали в понедельник на максимально допустимые 10% на Стамбульской бирже на фоне решения президента РФ о передаче доли в АО «АБ Инбев Эфес» во временное управление, следует из данных биржи.
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