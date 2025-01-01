Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Домнин
    Пиндос-русофоб не может сказать правду.Названы города, к...
  • ВАРЯГ РУС
    С  27 августа 1811 года фразу из письма посланника Сардинского королевства при русском дворе графа Жозефа де Местра с...Новогодний позор ...
  • Валерий Чикунов
    Прекратите игры с не существующей страной не понятно кем придумано Вычеркните её из списка живых . Это территории Рос...Украине придётся ...

Акции производителя пива в Турции обрушились после решения Путина

Акции производителя пива в Турции обрушились после решения Путина

Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes упали в понедельник на максимально допустимые 10% на Стамбульской бирже на фоне решения президента РФ о передаче доли в АО «АБ Инбев Эфес» во временное управление, следует из данных биржи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх