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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В команду Корнеевой вошел главный тренер академии Надаля – Анабель Медина-Гарригес

В команду Корнеевой вошел главный тренер академии Надаля – Анабель Медина-Гарригес

Первым совместным турниром Медины-Гарригес и Корнеевой станет Australian Open. Медина-Гарригес дважды выигрывала «Ролан Гаррос» в парном разряде.

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