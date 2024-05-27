Столтенберг: военных НАТО не должно быть ни на земле, ни в небе Украины

Генсек Йенс Столтенберг в ходе своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявил, что военных альянса не должно быть ни в небе, ни на земле Украины, иначе североатлантический альянс будет очень сложно удержать от участия в конфликте.