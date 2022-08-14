В Донбассе свыше 200 военных 56-й бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно ушли с позиций из-за больших потерь

В Донбассе свыше 200 военных 56-й бригады Вооруженных сил Украины отказались выполнять боевые задачи и самовольно ушли с занимаемых позиций из-за больших потерь.
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