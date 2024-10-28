Анатолий Плугару: "Евреи встают и гордятся Израилем под молдавскую музыку"

Евреи обязаны молдаванам своим становлением как нации, а государственный гимн Израиля был положен на мелодию, похожую на молдавскую народную песню Carul cu boi (повозка с волом), и, таким образом, евреи десятки лет встают и гордятся Израилем под молдавскую музыку.
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