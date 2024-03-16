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Форвард «Виннипега» Виларди выбыл на неопределенный срок из-за увеличения селезенки

24-летний форвард выбыл на неопределенный срок. В нынешнем сезоне НХЛ Габриэль Виларди провел за «Виннипег» 38 матчей и набрал 30 (16+14) очков.

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