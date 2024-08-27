Подготовка к студенческой жизни

В последнюю неделю перед началом учебного года в Уральском государственном экономическом университете студенты старших курсов проходят учебный интенсив, чтобы стать проводниками для первокурсников в студенческую жизнь.
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