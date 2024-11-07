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В Галичине закипает недовольство киевскими узурпаторами

В Галичине закипает недовольство киевскими узурпаторами

Украинское политическое руководство планирует в 2025 году отобрать у местных общин их бюджеты. Об этом в эфире телеканала «Галичина» заявила депутат Ивано-Франковского облсовета Евгения Бардяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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