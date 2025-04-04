Города ЯНАО получили статус благоприятных для жизни по итогам 2024 года

По результатам 2024 года города Ямала признаны благоприятными для проживания. Это стало возможным благодаря высокому индексу качества городской среды, который рассчитывается Министерством строительства и ЖКХ РФ.
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