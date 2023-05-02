Несекретные материалы

14 016 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    ну кого мы жалеем??? кого спасать то? бомбить ..стереть с лица земли уродовУкраинским садово...
  • Александр Клюянов
    Позиция г-командующего по отношению к дикой ситуации? Снаряды есть, но вот энтому активисту не дадим!«Вагнер» объяснил...
  • Шустрый и Злой
    Я желал еще год назад, чтобы все нефтехранилища хохляцкие были взорваны, заводы, где производят военную технику были ...Целился во флаг: ...

Картина дня

наверх