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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси набрал 2+1 в матче с Гватемалой и дал Мартинесу исполнить пенальти. Лионель забил за Аргентину впервые с октября прошлого года

Сборная Аргентины одержала крупную победу над гватемальцами (4:1) в товарищеском матче. Форвард «Интер Майами» забил два мяча и ассистировал Лаутаро Мартинесу, тоже сделавшему дубль.

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