Председатель ВК НПКСК встретился с президентом Гвинеи-Бисау

Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин во вторник встретился с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.