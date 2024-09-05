Песков опроверг планы по новой мобилизации в России

Заявление пресс-секретарь президента сделал в кулуарах Восточного экономического форума.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков короткой фразой ответил на вопрос журналистов относительно возможности проведения новой мобилизации в России.
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