В Тульской области на 561 избирательном участке работает видеонаблюдение

Опыт прошедших выборов показал, что участие общественных наблюдателей, мероприятия нашего Штаба обеспечивают открытость и прозрачность выборов, их проведение в строгом соответствии с действующим законодательством».
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