Без Джона Хьюстона немыслима история кино. Режиссер «Мальтийского сокола» без тормозов любил, пил и дрался. Как он стал легендой?

5 августа исполняется 120 лет со дня рождения Джона Хьюстона — режиссера, вся карьера которого рифмуется с золотым веком Голливуда: шутка ли, речь о человеке, снявшем «Мальтийского сокола», «Сокровища Сьерра-Мадре» и «Жирный город».
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