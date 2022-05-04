Минобороны Белоруссии: в стране объявили внезапную проверку сил реагирования

В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования. Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач.
В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования. Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач.
Свежие комментарии