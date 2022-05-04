360

162 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Сами виноваты. По всей европе устраивали акции с голыми сиськами. Что об украинках должны думать? Что они проститутки...Жительница Украин...
  • Svetlana Kuzmina
    Большой привет Фрекенбок! Наконец-то Германия станет жить по своим средствам.Глава МИД Германи...
  • Богдан ХХХ
    Так пусть хохлухи скачут, это же их любимое занятие.Жительница Украин...

Минобороны Белоруссии: в стране объявили внезапную проверку сил реагирования

Минобороны Белоруссии: в стране объявили внезапную проверку сил реагирования

В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования. Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх