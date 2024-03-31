В Госдуме оценили высказывания мэра Парижа о россиянах на Олимпийских играх

Журова заявила, что мэр Парижа Идальго подставила МОК высказываниями о россиянах Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила высказывания мэра Парижа Анн Идальго о россиянах на Олимпийских играх-2024.
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