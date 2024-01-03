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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Понкрашов об отказе от НБА: «Меня сравнивали с Кармело, Леброном и Уэйдом. Сейчас осознаю, что надо было ехать, но тогда не понимал ситуации»

– Тебя же в 2008 году уже начали активно сватать в Америку, в 2010‑м ты ездил в Летнюю лигу. При этом ты говорил, что НБА для тебя не основная цель.

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