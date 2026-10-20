Литва стерпит очередное вмешательство в свое воздушное пространство украинского беспилотника, власти не готовы высказывать недовольство Украине.
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