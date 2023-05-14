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ДЕНЕЖКА ЗАКОНЧИЛАСЬ? ЗЕМФИРА* ОПОЗОРИЛАСЬ С ИСКОМ К РОССИИ. РУССКИЕ НЕ СПУСТИЛИ НИ СЛОВЕЧКА

ДЕНЕЖКА ЗАКОНЧИЛАСЬ? ЗЕМФИРА* ОПОЗОРИЛАСЬ С ИСКОМ К РОССИИ. РУССКИЕ НЕ СПУСТИЛИ НИ СЛОВЕЧКА

Певица Земфира* подала иск к Минюсту России, потребовав снять с неё статус иноагента. Однако интернет-пользователи из русского сегмента Сети разоблачили сбежавшую из России певицу и ни одного гадкого словечка в адрес нашей страны ей не спустили.

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