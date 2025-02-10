Нидерланды и Румыния создали группу для расследования ограбления музея

Совместная румынско-голандская группа создана для расследования кражи четырех ценных румынских предметов искусства из нидерландского Музея Дренте, 10 февраля сообщило Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст).
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