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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Международная федерация подтвердила дисквалификацию сербского дзюдоиста Майдова

Сербский дзюдоист Неманья Майдов был дисквалифицирован за демонстрацию религиозного жеста и отказ поклониться сопернику в конце схватки, что является нарушением этического кодекса, сообщили в Международной федерации дзюдо (IJF).

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