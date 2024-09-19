Международная федерация подтвердила дисквалификацию сербского дзюдоиста Майдова

Сербский дзюдоист Неманья Майдов был дисквалифицирован за демонстрацию религиозного жеста и отказ поклониться сопернику в конце схватки, что является нарушением этического кодекса, сообщили в Международной федерации дзюдо (IJF).
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