Kodansha выпускает экшен-РПГ Rise of Rebellion от соло разработчика

Kodansha выпускает экшен-РПГ Rise of Rebellion от соло разработчикаЯпонская компания Kodansha, более известная изданием журналов манги и владением интеллектуальными правами на них, выпустила экшен-РПГ Rise of Rebellion на ПК через Steam.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)