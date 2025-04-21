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Kodansha выпускает экшен-РПГ Rise of Rebellion от соло разработчика

Kodansha выпускает экшен-РПГ Rise of Rebellion от соло разработчика

Kodansha выпускает экшен-РПГ Rise of Rebellion от соло разработчикаЯпонская компания Kodansha, более известная изданием журналов манги и владением интеллектуальными правами на них, выпустила экшен-РПГ Rise of Rebellion на ПК через Steam.

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