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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Окулов о ЦСКА: «Здорово, что к нам пришли победы. Надо показывать хорошую, правильную игру, отталкиваться от себя»

Клуб выиграл 6 из 8 последних матчей. «Сейчас мы действительно стали играть лучше. Здорово, что к нам пришли победы, но надо показывать хорошую, правильную игру, отталкиваться от себя.

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