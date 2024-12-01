Окулов о ЦСКА: «Здорово, что к нам пришли победы. Надо показывать хорошую, правильную игру, отталкиваться от себя»

Клуб выиграл 6 из 8 последних матчей. «Сейчас мы действительно стали играть лучше. Здорово, что к нам пришли победы, но надо показывать хорошую, правильную игру, отталкиваться от себя.
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