Четверг, 1️⃣1️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🍫 Всемирный день шоколада 🌍 Всемирный день народонаселения 😔День подбадривания одиноких 📆 История 11 июля в разные годы 🔹 1685 год - основана Московская духовная академия 🔹 1690 год - произошла битва на реке Бойн 🔹 1874 год — русский изобретатель Александр Лодыгин запатентовал лампу накаливания 🔹 1897 год - предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата 🔹 1946 год - был введен в строй газопровод "Саратов-Москва" 🔹 1998 год - открылись Первые всемирные юношеские олимпийские игры 🔹 2019 год — установлен новый мировой рекорд по скорости облета Земли.