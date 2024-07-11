НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Четверг, 1️⃣1️⃣ июля, 2024 год

Четверг, 1️⃣1️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🍫 Всемирный день шоколада 🌍 Всемирный день народонаселения 😔День подбадривания одиноких 📆 История 11 июля в разные годы 🔹 1685 год - основана Московская духовная академия 🔹 1690 год - произошла битва на реке Бойн 🔹 1874 год — русский изобретатель Александр Лодыгин запатентовал лампу накаливания 🔹 1897 год - предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата 🔹 1946 год - был введен в строй газопровод "Саратов-Москва" 🔹 1998 год - открылись Первые всемирные юношеские олимпийские игры 🔹 2019 год — установлен новый мировой рекорд по скорости облета Земли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх