Сборная Мининского университета победила на чемпионате России по флорболу

Обыграв в финале со счетом 5:4 прошлогоднего чемпиона — сборную из Архангельска, команда Мининского университета поднялась на первую ступень пьедестала Первенства России по флорболу среди старших юниоров сезона 2023/24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии