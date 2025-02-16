Колесов пообещал потепление в Петербурге только к пятнице

Ждать потепления в Санкт-Петербурге стоит не раньше пятницы на следующей неделе. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов в своем Telegram-канале, отметив, что «погода замерла перед нами в зимней фазе».
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