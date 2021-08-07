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Учёные выяснили, чем питались древние жители Сунгиря

Учёные выяснили, чем питались древние жители Сунгиря

Российские специалисты узнали, чем питались древние люди, жившие на стоянке Сунгирь. Как сообщается, стоянка древних людей Сунгирь, которую специалисты отнесли к периоду 40-12 тысяч лет назад, была найдена в восточной части современного Владимира.

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