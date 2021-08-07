Учёные выяснили, чем питались древние жители Сунгиря

Российские специалисты узнали, чем питались древние люди, жившие на стоянке Сунгирь. Как сообщается, стоянка древних людей Сунгирь, которую специалисты отнесли к периоду 40-12 тысяч лет назад, была найдена в восточной части современного Владимира.