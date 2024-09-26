МИД России желает, чтобы Узбекистан дал оценку избиению русскоязычного школьника

В столице дружеского государства произошла неприятная ситуация.Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с ребёнком в школе в Ташкенте.