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Царьград

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МИД России желает, чтобы Узбекистан дал оценку избиению русскоязычного школьника

МИД России желает, чтобы Узбекистан дал оценку избиению русскоязычного школьника

В столице дружеского государства произошла неприятная ситуация.Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с ребёнком в школе в Ташкенте.

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