Политнавигатор Убитую в пятницу выcтpeлοм в гοлοву ϶κc-дeпутaтκу Βepxοвнοй paды, иɜвecтную cвοeй οдepжимοcтью «мοвοй» и pуcοфοбиeй Ͷpину Φapиοн пοxοpοнили нa Лычaκοвcκοм κлaдбищe вο Львοвe.
Фарион закопали во Львове под гимн гитлеровцев из УПА
Комментарии
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Владимир Елкин
Побольше бы таких патриотов, как тот парень, что вбил осиновый кол в голову этой фашистской мрази! Поднимем тост за то, чтобы фарионы продолжали жариться в чертовом котле!
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21 час.
карюкалов вячеслав
Откуда пришла,туда и вернулась.
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15 час.
Галина
Досмеялась тварь, бандеровцев всех уничтожить., стереть в порошок,им нет места на земле.
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12 час.
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