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Несекретные материалы

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Наш ответ прихреневшим от безнаказанности япошкам

Наш ответ прихреневшим от безнаказанности япошкам

Японский генконсул Кавагути Ёсиасу за сутки до открытия величественного памятника в Хабаровске – советский солдат разбивает прикладом винтовки японский пограничный столб - направил организаторам церемонии возмущенную ноту:«Хризантема является национальным цветком Японии.

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Галина Чужая

В Европе сейчас происходят странные события - нацисты становятся хероями, бывших  фашистов боготворят так Япония под эти события решила свои пёрышки отряхнуть и тоже "забыть" все свои преступления против человечности.