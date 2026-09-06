Наш ответ прихреневшим от безнаказанности япошкам

Японский генконсул Кавагути Ёсиасу за сутки до открытия величественного памятника в Хабаровске – советский солдат разбивает прикладом винтовки японский пограничный столб - направил организаторам церемонии возмущенную ноту:«Хризантема является национальным цветком Японии.
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отлличный памятник,даже лучше,чем в Трептов-парке.
А памятник красивый получился! 👏
Япошки пусть и дальше идут покупать грязные трусы школьниц, и спят вповалку в поездах, идиоты. Курилы им как ушей не видать.
Млять, как же они надоели своими хрензантемами. Да, за одни только взгляды их безмозглых глаз, которые мы видим на фото, их бы прикладами...
Наглецы! Эти …. еще за Порт-Артур, Чемульпо, Сахалин, Цусиму, оккупацию Дальнего Востока, дальше по списку, нам не ответили. А уж если Китай спрашивать начнет….
В Европе сейчас происходят странные события - нацисты становятся хероями, бывших фашистов боготворят так Япония под эти события решила свои пёрышки отряхнуть и тоже "забыть" все свои преступления против человечности.
Хороший, правильный ответ.