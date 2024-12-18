На сооснователя группы "Король и Шут" составили протокол о дискредитации армии

В Санкт-Петербурге суд зарегистрировал протокол о дискредитации Вооруженных сил России в отношении одного из основателей рок-группы "Король и Шут", гитариста Александра Балунова, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.
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