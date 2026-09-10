Яндекс научит школьников распознавать уловки кибермошенников и защищаться от них

Эксперты подготовили полезный онлайн-урок для школьников фото: ShutterstockЯндекс во второй раз принял участие во всероссийском просветительском проекте «Цифровой ликбез».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как сейчас выгляд...
- Как сейчас выгляд...
- Экс-участница «До...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым