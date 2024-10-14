Боррель предложил Евросоюзу усилить санкции для подрыва экспорта нефти из России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что предложил министрам иностранных дел ЕС рассмотреть возможность ужесточения санкций против так называемого "теневого флота" России, с целью подорвать экспорт нефти из РФ.
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