Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 956 подписчиков

Боррель предложил Евросоюзу усилить санкции для подрыва экспорта нефти из России

Боррель предложил Евросоюзу усилить санкции для подрыва экспорта нефти из России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что предложил министрам иностранных дел ЕС рассмотреть возможность ужесточения санкций против так называемого "теневого флота" России, с целью подорвать экспорт нефти из РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх