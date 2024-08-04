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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стример IShowSpeed в футболке Роналду по очереди перепрыгнул через два спорткара на скорости

Стример IShowSpeed в футболке Роналду по очереди перепрыгнул через два спорткара на скорости

Неделю назад стример и фанат Роналду Даррен «IShowSpeed» Уоткинс выложил ролик, в котором он перепрыгнул через несущийся на скорости автомобиль Lamborghini Huracan с изображением португальского футболиста.

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