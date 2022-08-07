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Писателя Левитаса возмутил выход фильма «Подвиг» с Чулпан Хаматовой

Писателя Левитаса возмутил выход фильма «Подвиг» с Чулпан Хаматовой

Агентство «Москва» / Кирилл Зыков Писатель Игорь Левитас возмутился тому факту, что вскоре на экранах появится фильм «Подвиг», одну из главных ролей в котором сыграла покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова.

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