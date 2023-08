Наконец-то маунты! — для New World анонсировано дополнение Rise of the Angry EarthДля New World анонсировано новое крупное дополнение под названием Rise of the Angry Earth, которое выйдет в начале октября 2023 годаЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.