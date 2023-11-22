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Военное обозрение

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Депутат Верховной Рады Украины призвал начать переговоры с Россией до прихода Трампа к власти в США

Депутат Верховной Рады Украины призвал начать переговоры с Россией до прихода Трампа к власти в США

Депутат Верховной Рады Украины Шевченко призвал политическое руководство страны начинать переговоры с Россией до того, как на президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

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